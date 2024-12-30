30 декабря, 18:18Спорт
Путин учредил стипендию до 60 тыс рублей для олимпийцев и их тренеров
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин учредил стипендию для граждан, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Всего их будет 4 тысячи, претендовать на которые могут олимпийцы и паралимпийцы, победители всероссийских и международных турниров, а также некоторые другие категории спортсменов и их тренеры.
При этом размер выплаты будет зависеть от категории, а максимальная сумма достигать до 60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, стипендия будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.
Ранее глава государства поддержал идею создать стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка и литературы, работающих за рубежом.
Путин назвал профессора Вербицкую замечательным педагогом, ученым и настоящим подвижником. Кроме того, по его словам, она была в числе инициаторов создания совета по русскому языку.