Путин учредил стипендию до 60 тыс рублей для олимпийцев и их тренеров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин учредил стипендию для граждан, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Всего их будет 4 тысячи, претендовать на которые могут олимпийцы и паралимпийцы, победители всероссийских и международных турниров, а также некоторые другие категории спортсменов и их тренеры.

При этом размер выплаты будет зависеть от категории, а максимальная сумма достигать до 60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, стипендия будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.

Ранее глава государства поддержал идею создать стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка и литературы, работающих за рубежом.

Путин назвал профессора Вербицкую замечательным педагогом, ученым и настоящим подвижником. Кроме того, по его словам, она была в числе инициаторов создания совета по русскому языку.