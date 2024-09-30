В Музее Победы провели лекцию о вкладе нефтяников в годы Великой Отечественной войны

Фото: Владимир Антропов

В Музее Победы прошла лекция о подвиге столичных нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Тематическую лекцию, приуроченную к дате начала битвы за Москву в 1941 году, провел военный историк Артем Драбкин.

Из рассказа специалиста гости мероприятия, среди которых – школьники, студенты вузов, жители Капотни и ветераны Московского НПЗ, узнали, какую роль в успешной обороне столицы сыграла бесперебойная работа этого предприятия в самый разгар битвы. Для защиты от вражеской авиации работники завода в сжатые сроки возвели фанерную копию производства в нескольких километрах от настоящего. Один из центров производства отечественных нефтепродуктов успешно действовал совсем рядом с фронтом – советские танки и грузовики заправлялись прямо на заводе и оперативно оказывались на передовой.

"Битва за столицу является одним из переломных моментов в истории Великой Отечественной. Беспрецедентный героизм защитников города и слаженная работа тыла позволили добиться стратегической победы. Когда враг подошел к Москве, завод, несмотря на авианалеты, продолжил поставлять топливо для фронта, сохранил критически важное оборудование, технологии и ресурсы", – рассказал заместитель генерального директора Музея Победы Федор Смуглин.

Помимо лекции, участники мероприятия посетили экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!", изучили представленные на ней артефакты, диорамы, архивные документы и образцы вооружений.

"83 года назад от того, как работало наше предприятие, зависел исход сражения, судьбы людей, наше будущее. Московский НПЗ ни на один день не останавливал выпуск продукции и снабжал фронт и тыл топливом. Это время потребовало от коллектива максимальной концентрации сил и мужества", – отметил генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

По его словам, предприятие чтит память героев, а также бережно собирает и хранит историю тех времен, помогая в восстановлении памятников.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал документ о единовременной выплате в размере 40 тысяч рублей столичным ветеранам. Такое решение было принято в преддверии 83-й годовщины битвы под Москвой.

Матпомощь полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны города, в их числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.