Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал документ о единовременной выплате в размере 40 тысяч рублей столичным ветеранам. Такое решение было принято в преддверии 83-й годовщины битвы под Москвой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Матпомощь полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны города, в их числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

В Москве проживают более 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Им предоставляется адресное медицинское и санитарное обслуживание, а также санитарно-курортное лечение в удобном формате. По желанию ветеранов в их квартирах проводят ремонт.

Обратиться за неотложной социальной и медицинской помощью они могут с помощью "Тревожной кнопки" – дистанционной системы, которая работает в круглосуточном формате. Более того, в Москве ежегодно увеличивают размер социальных выплат для ветеранов.

