МО РФ запустило выдачу электронных удостоверений ветерана боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российское министерство обороны уже протестировало выдачу электронных удостоверений ветерана боевых действий на базе одного из банков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента информационных систем ведомства Олега Масленникова.

Указывается, что удостоверение совмещает в себе несколько функций, в том числе возможности социальной и банковской карты. По виду оно будет напоминать обычную банковскую карту, на которую будут приходить выплаты от Минобороны, Соцфонда, налоговые вычеты и дополнительные региональные выплаты. Кроме того, ее можно использовать для получения скидок в магазинах, повышенного кешбэка, выплат по программам лояльности партнеров банка, также она станет основанием для получения повышенного процента по банковским вкладам и пониженного процента по кредитам.

Как уточнил Масленников, уже разработана информационная система взаимодействия между Минобороны и банками, позволяющая выпускать карты в течение максимум семи дней. По его словам, процесс получения удостоверения максимально упростили, чтобы сэкономить время заявителя, особенно при оформлении заявления онлайн через личный кабинет мобильного приложения или через сайт банка.

В Минобороны рассказали, что картой можно пользоваться разными способами. Например, ее можно предъявлять как удостоверение личности, для контактной и бесконтактной оплаты товаров или для проведения операций в мобильном приложении.

Ранее постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты с электронным носителем информации утвердило российское правительство. Уточняется, что оформлять и выдавать удостоверения такого типа будут уполномоченные кредитные организации по заявлению самих ветеранов.