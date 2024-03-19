Кабмин РФ утвердил выдачу удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты

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Кабмин России утвердил постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты с электронным носителем информации в дополнение к варианту на бумажном бланке. Об этом пишет РИА Новости.

Оформлять и выдавать удостоверения нового типа будут уполномоченные кредитные организации по заявлению самих ветеранов. Новый вариант удостоверения позволит совместить возможности социальной и банковской карты, а также документа ветерана с правом на получение специальных льгот.

В частности, сюда входят льготы по налогам на имущество, на расходы по коммунальным платежам и право на бесплатный проезд на пригородных поездах. Также ветераны боевых действий могут бесплатно ездить на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также каждый месяц получать денежную выплату.



Ранее российский фонд "Защитники Отечества" и Минобрнауки РФ запустили платформу для приема заявок на переобучение от ветеранов спецоперации. Заявки будут поступать напрямую в тот вуз, который выбрал ветеран. Также для более оперативного рассмотрения заявки их будут проверять социальные координаторы.

В настоящее время в российских учреждениях высшего образования создано почти 300 подразделений для работы с участниками СВО и их родственниками.

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