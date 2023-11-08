Глава МЧС попросил Госдуму дать работающим в зоне СВО спасателям статус ветерана

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Глава МЧС России Александр Куренков обратился к депутатам Госдумы с просьбой наделить спасателей, работающих в зоне боевых действий, статусом ветерана. Об этом сообщает ТАСС.

"Действующим законодательством не предусмотрено наделение наших сотрудников статусом ветерана боевых действий, что является проблемным вопросом, который требует оперативного решения", – сказал он.

Куренков подчеркнул, что ведомство рассчитывает на поддержку депутатов в вопросе.

Ранее правительство РФ расширило перечень категорий получателей удостоверений ветерана боевых действий. Претендовать на получение удостоверения в том числе могут ополченцы Донбасса и добровольцы, принимающие участие в спецоперации. Благодаря документу владелец сможет получить положенные ему льготы.



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