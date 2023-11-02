Все участники СВО имеют право на статус ветерана боевых действий – депутат Нилов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все участники спецоперации на Украине имеют право на статус ветерана боевых действий, сообщил RT замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, комментируя предложение учредить в России День участника СВО.

"У нас нет сегодня единого Дня ветерана боевых действий, есть ведомственные ветераны той или иной службы. Есть неформальный праздник, который отмечается 1 июля", – напомнил парламентарий.

По его словам, соответствующий законопроект подготовлен, и он предлагает другим фракциям присоединиться к этой инициативе и поддержать ее. Как он считает, было бы правильно учредить этот праздник, чествовать и проводить в этот день официальные мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в стране День участника СВО. Свое обращение он направил в адрес Михаила Мишустина.

По словам Милонова, в настоящее время прилагаются усилия и проводится большая работа для защититы прав участников спецоперации на Украине. Он считает, что военнослужащие в зоне СВО и члены их семей чувствуют поддержку от государства, которое реагирует на любые вызовы и трудности.

Парламентарий отметил, что в России каждый год отмечаются День воина-интернационалиста, а также профессиональные праздники других родов войск. В связи с этим он предложил учредить новый государственный памятный день – День участника СВО.

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