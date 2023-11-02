02 ноября, 08:16Общество
Милонов предложил учредить День участника СВО
Фото: министерство обороны РФ
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в стране День участника СВО. Свое обращение он направил в адрес Михаила Мишустина, сообщает RT.
По словам Милонова, в настоящее время прилагаются усилия и проводится большая работа для защититы прав участников спецоперации на Украине. Он считает, что военнослужащие в зоне СВО и члены их семей чувствуют поддержку от государства, которое реагирует на любые вызовы и трудности.
Парламентарий отметил, что в России каждый год отмечаются День воина-интернационалиста, а также профессиональные праздники других родов войск. В связи с этим он предложил учредить новый государственный памятный день – День участника СВО.
Депутат уверен, что праздник поспособствует патриотическому воспитанию внутри страны, а также отдаст дань памяти тем, кто сражался на поле боя.
Ранее в Москве открыли второй корпус центра поддержки участников СВО. В корпусе присутствуют зона демонстрации, подбора и выдачи технических средств реабилитации, залы для спортивных игр, душевые, раздевалки, зона для барбекю и другие пространства.
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