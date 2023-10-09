Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин совместно с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой открыл второй корпус единого центра поддержки участников спецоперации и их семей. Объект располагается в Береговом проезде в Москве.

Мэр обратил внимание, что центр осуществляет свою работу больше года. За это время помощь в нем получили несколько десятков тысяч человек. Специалисты помогли обратившимся решить психологические, юридические, финансовые и социальные вопросы.

"Сегодня мы открываем вторую очередь этого центра, где ребята могут позаниматься спортом, пообщаться, пройти реабилитацию. Я думаю, что вот эта часть центра будет не менее востребована", – сообщил Собянин.

По его словам, в дальнейшем столичные власти намерены совершенствовать и делать более разнообразными услуги центра. Кроме того, для функционирования центра могут подобрать более просторную площадку.

Цивилева, в свою очередь, отметила, что Москва стала первым городом России, открывшим у себя подобный центр. Она поблагодарила Собянина и его команду за работу, а также отметила, что остальные регионы должны последовать примеру Москвы.

Согласно информации пресс-службы мэра и правительства столицы, новый корпус центра оснащен спортивным залом для игр в футбол, волейбол, баскетбол и другие командные виды спорта. Помимо прочего, в нем располагаются мастерские, кухня, душевые и раздевалки. На близлежащей территории есть зоны барбекю и кибатлетическая трасса. В корпусе также присутствует зона демонстрации, подбора и выдачи технических средств реабилитации.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей открылся в Москве 27 февраля. Старт работе центра дали Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Первый корпус Единого центра поддержки находится в районе Филевский Парк по адресу Береговой проезд, дом 8, строение 2. Помимо прочего, там работает междисциплинарная комиссия, которая рассматривает случаи по вопросам реабилитации, медико-технической экспертизы технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.



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