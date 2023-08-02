В ГД внесли проект, приравнивающий работодателей участников СВО к соцпредпринимателям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, приравнивающий работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, к социальным предпринимателям. Об этом глава группы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак написал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что подобная мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, в том числе гражданских специалистов, которые обеспечивали выполнение задач СВО, и добровольцев.

Согласно проекту, таким работодателям будут доступны различные государственные льготы. Среди них гранты, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров, аренда недвижимости на льготных условиях и другие инструменты развития бизнеса, уточнил Турчак.

По его информации, законопроект получил положительное заключение правительства.

Ранее сообщалось, что около 7 тысяч человек поступили в российские вузы по льготе, предусмотренной для участников спецоперации на Украине. Категория граждан, которая может воспользоваться данной льготой, проявила большой интерес, заявил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Также правительство РФ расширило перечень категорий получателей удостоверений ветерана боевых действий. Согласно обновленному списку, претендовать на получение данного удостоверения могут добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, оказывающими содействие российской армии в выполнении задач СВО.

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