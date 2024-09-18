Несколько курсантов МВОКУ были удостоены государственных наград за героизм и отвагу

Несколько курсантов Московского высшего военного командного училища были удостоены государственных наград. Они проходили службу по контракту в зоне специальной военной операции. За проявленный героизм курсантов наградили орденами Мужества и медалями "За отвагу" и "За храбрость".

Все ребята уже вернулись домой, а также получили право на льготное поступление в военные вузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.