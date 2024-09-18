Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до вечера 22 сентября

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Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье до вечера 22 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, до 22:00 22 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Предыдущее предупреждение действовало до 11:00 21 сентября.

Последним аномально жарким днем месяца в Москве станет 18 сентября, уверены синоптики. В этот день воздух в столице прогреется до 26 градусов. При этом первые заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные, 21 и 22 сентября.

