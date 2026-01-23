Трамп заявил, что направил к Ирану американские военные корабли

Фото: depositphotos/Lindasj2

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом следит за ситуацией в Иране и направляет в регион значительные силы, в том числе военные корабли. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами.

"В этом направлении идет много кораблей, движется большой флот", – подчеркнул он.

Масштабные протесты в Иране начались в декабре 2025 года. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже протесты приобрели политический характер.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Дональд Трамп призывал протестующих захватить госучреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил правительтсву Ирана ударами, если протестующие будут погибать якобы от действий правоохранительных органов.