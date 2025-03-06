Мишустин подписал постановление о льготах детям на билеты в поездах дальнего следования

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому стоимость проезда в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет составит половину от взрослого тарифа. Скидка станет круглогодичной, и для ее получения не потребуется предоставлять подтверждающие документы из учебных заведений.

Как отметил Мишустин, это решение сделает железнодорожные путешествия для семей с детьми более доступными, что особенно актуально в период летних каникул. Ранее скидка действовала только для школьников с сентября по май и не распространялась на студентов техникумов и колледжей.

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