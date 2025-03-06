Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 19:15

Транспорт

Мишустин подписал постановление о льготах детям на билеты в поездах дальнего следования

Мишустин подписал постановление о льготах детям на билеты в поездах дальнего следования

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили фонд "Защитники Отечества"

Путин назвал помощь участникам СВО миссией, данной Богом

Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева медаль "Золотая звезда"

Песков оценил обращение Макрона как конфронтационное

Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США

Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США

Михаил Мишустин заявил о росте производства цветов в России

Владимир Путин потребовал от полиции пресекать каналы нелегальной миграции

Песков назвал положительной готовность Зеленского к мирному урегулированию

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому стоимость проезда в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет составит половину от взрослого тарифа. Скидка станет круглогодичной, и для ее получения не потребуется предоставлять подтверждающие документы из учебных заведений.

Как отметил Мишустин, это решение сделает железнодорожные путешествия для семей с детьми более доступными, что особенно актуально в период летних каникул. Ранее скидка действовала только для школьников с сентября по май и не распространялась на студентов техникумов и колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьтранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика