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Новости

07 марта, 11:30

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Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Аэропорт и Черемушки

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В Москве расширят программу использования инновационных методик для лечения онкологии у детей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Гранты выделили Морозовской больнице и научно-практическому центру имени Войно-Ясенецкого. Средства пойдут на применение технологий, которые не входят в стандарты ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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