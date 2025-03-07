Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

В Москве расширят программу использования инновационных методик для лечения онкологии у детей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Гранты выделили Морозовской больнице и научно-практическому центру имени Войно-Ясенецкого. Средства пойдут на применение технологий, которые не входят в стандарты ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи.

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