Строители приступили к устройству фундаментов Московского ипподрома

Московский ипподром станет крупнейшей площадкой для конного спорта в РФ. Работы по реконструкции старинной арены идут полным ходом: реставраторы освободили старинные залы ипподрома от современной отделки, чтобы восстановить их исторический облик, а строители уже приступили к устройству фундаментов. Проект реализуют за счет государственного бюджета.

Когда будет дан старт новым заездам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.