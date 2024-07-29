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29 июля, 07:15

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Строители приступили к устройству фундаментов Московского ипподрома

Строители приступили к устройству фундаментов Московского ипподрома

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Московский ипподром станет крупнейшей площадкой для конного спорта в РФ. Работы по реконструкции старинной арены идут полным ходом: реставраторы освободили старинные залы ипподрома от современной отделки, чтобы восстановить их исторический облик, а строители уже приступили к устройству фундаментов. Проект реализуют за счет государственного бюджета.

Когда будет дан старт новым заездам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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