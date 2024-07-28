Форум "Территория будущего. Москва 2030" посвятят развитию мегаполиса

Форум "Территория будущего. Москва 2030" стартует в столице с 1 августа и продлится до 8 сентября. Мероприятие посвятят развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям.

Программу подготовят на более чем 30 площадках по всему городу. Например, на Манежной площади откроется большая интерактивная выставка о транспорте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



