Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 12:30

Город

Форум "Территория будущего. Москва 2030" посвятят развитию мегаполиса

Форум "Территория будущего. Москва 2030" посвятят развитию мегаполиса

Собянин рассказал о благоустройстве района Некрасовка

"Мой район. Новости": площадь Европы в Москве переименовали

"Мой район. Новости": для жителей ТиНАО обновят парк Красная Пахра

Москвичам рассказали о программе реорганизации СПО

Новый корпус школы № 1434 на Проспекте Вернадского примет учеников 1 сентября

Власти Москвы призвали автомобилистов быть осторожными во время грозы

​Большой симфонический концерт прошел в "Царицыно" в рамках проекта "Усадебные шедевры"

Конкурс "Лучший водитель такси Москвы – 2024" прошел на ВДНХ

Фестиваль "ТранСпортфест" прошел на Северном речном вокзале

Форум "Территория будущего. Москва 2030" стартует в столице с 1 августа и продлится до 8 сентября. Мероприятие посвятят развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям.

Программу подготовят на более чем 30 площадках по всему городу. Например, на Манежной площади откроется большая интерактивная выставка о транспорте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестивалиМосква 2030видеоИван ЕвдокимовЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика