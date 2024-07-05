Спрос на премиальные каршеринговые автомобили вырос на 20% в России с начала 2024 года

В России спрос на аренду премиальных автомобилей в каршеринге поднялся на 20% с начала 2024 года. По словам экспертов, этому способствуют высокие цены на покупку и желание водителей протестировать малоизвестную машину.

Так, сервисы аренды автомобилей предлагают на выбор BMW пятой серии, Audi A6, Volkswagen Passat, Chevrolet Camaro и многие другие машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.