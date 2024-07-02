Уголовные дела возбуждены после гибели женщины и ребенка в Петербурге из-за урагана

Фото: телеграм-канал "Пресс-сек Красногвардейского"

Следователи возбудили уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели женщины и ребенка в Московском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга из-за урагана. Об этом главк СК РФ по городу сообщил в телеграм-канале.

По данным ведомства, следствие устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также условия, которые способствовали совершению преступления. Назначен комплекс экспертиз.

Накануне в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдались сильный ветер и дождь. В некоторых местах порывы ветра достигали 31 метра в секунду. В аэропорту Пулково из-за непогоды в течение 25 минут работал режим "гроза над аэродромом", из-за чего три воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы.

Также из-за стихии в городе падали деревья, в результате чего погибли три человека.