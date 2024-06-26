26 июня, 13:42Происшествия
Несколько улиц Махачкалы затопило из-за ливня
Местные жители снимают подтопленные участки на видео и выкладывают в социальных сетях. В настоящее время большое количество воды наблюдается на улицах Акушинского, Буйнакского, Дахадаева, Коркмасова и Бейбулатова.
Власти города заверили, что коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды. В настоящее время осуществляется очистка ливневой канализации.
сообщалось о подтоплении 370 участков в Приморском крае. От транспортного сообщения оказались отрезаны 7 населенных пунктов. На севере Приморья ввели режим ЧС.
На Воронежскую область обрушился град. Он побил окна и обшивку домов и уничтожил урожай. Когда лед начал таять, дороги превратились в реки.