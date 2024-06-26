Несколько улиц Махачкалы затопило из-за ливня

Видео: телеграм-канал Baza

Несколько улиц Махачкалы оказались затоплены в результате ливня. Осадки в городе до сих пор не прекратились, передает ТАСС

Местные жители снимают подтопленные участки на видео и выкладывают в социальных сетях. В настоящее время большое количество воды наблюдается на улицах Акушинского, Буйнакского, Дахадаева, Коркмасова и Бейбулатова.

Власти города заверили, что коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды. В настоящее время осуществляется очистка ливневой канализации.



Видео: телеграм-канал Baza

Видео: телеграм-канал Baza

В свою очередь, региональный главк МЧС сообщил, что на фоне непогоды в Дагестане фиксируются повреждения автомобилей, газопроводов и линий электропередачи. Газоснабжение нарушилось в пяти населенных пунктах.Ранее сообщалось о подтоплении 370 участков в Приморском крае. От транспортного сообщения оказались отрезаны 7 населенных пунктов. На севере Приморья ввели режим ЧС.

На Воронежскую область обрушился град. Он побил окна и обшивку домов и уничтожил урожай. Когда лед начал таять, дороги превратились в реки.

