Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 09:30

Происшествия

Новости регионов: поселок смыло сильным ливнем в Дагестане

Новости регионов: поселок смыло сильным ливнем в Дагестане

В Ярославле задержали группу обнальщиков

Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы

"Безопасный город": суд отправил в СИЗО четырех участников драки на юге Москвы

Новости мира: в больнице сообщили об улучшении состояния премьер-министра Словакии

Новости регионов: пожарные потушили автобус на трассе в Подольске

Десятки москвичей не отправятся в круизы по вине мошенников

Новости регионов: автобус загорелся на автомагистрали в Подольске

Две аварии произошли на Юго-Восточной хорде

Новости мира: дом площадью около 150 "квадратов" загорелся во вьетнамском Ханое

Мощный ливень обрушился на Сулейман-Стальский район Дагестана. В некоторых местах вода достигла первых этажей домов. Жители подсчитывают ущерб, а власти планируют отправить спецмашину, чтобы выровнять размытый участок.

В мурманской Териберке прошел чемпионат по серфингу. Температура воды составила 2 градуса тепла, а температура воздуха – 3 градуса. На чемпионат заявились 24 спортсмена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика