Новости регионов: поселок смыло сильным ливнем в Дагестане

Мощный ливень обрушился на Сулейман-Стальский район Дагестана. В некоторых местах вода достигла первых этажей домов. Жители подсчитывают ущерб, а власти планируют отправить спецмашину, чтобы выровнять размытый участок.

В мурманской Териберке прошел чемпионат по серфингу. Температура воды составила 2 градуса тепла, а температура воздуха – 3 градуса. На чемпионат заявились 24 спортсмена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.