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Новости

12 января, 23:00

Спорт

Семилетняя москвичка стала флоурайдером международного уровня

Семилетняя москвичка стала флоурайдером международного уровня

Семилетняя москвичка стала флоурайдером международного уровня

Лыжно-биатлонную трассу протяженностью 2,5 км открыли в "Лужниках"

В спорткомплексе "Лужники" открыли лыжно-биатлонную трассу

Бесплатные катки на 23 площадках "Московских сезонов" доступны для москвичей до конца зимы

Новая лыжно-биатлонная трасса заработала на территории спорткомплекса "Лужники"

Илья Авербух рассказал о фестивале WinterFest

Бесплатная лыжно-биатлонная трасса заработала в "Лужниках"

Катки "Московских сезонов" будут работать бесплатно до конца зимы

В столице проходит второй день Кубка Москвы по фигурному катанию

Экстремальные водные виды спорта набирают популярность у москвичей. В столице есть спорткомплексы, где все желающие могут покататься на искусственных волнах. Среди посетителей становится все больше детей, которые не только не боятся сложных трюков, но и участвуют в международных состязаниях. Так, семилетняя москвичка Таисия Максакова заняла четвертое место на чемпионате мира по серфингу в Сеуле.

Как тренируются флоубордисты на волновых установках? Где можно покататься на волнах в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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