Семилетняя москвичка стала флоурайдером международного уровня

Экстремальные водные виды спорта набирают популярность у москвичей. В столице есть спорткомплексы, где все желающие могут покататься на искусственных волнах. Среди посетителей становится все больше детей, которые не только не боятся сложных трюков, но и участвуют в международных состязаниях. Так, семилетняя москвичка Таисия Максакова заняла четвертое место на чемпионате мира по серфингу в Сеуле.

Как тренируются флоубордисты на волновых установках? Где можно покататься на волнах в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.