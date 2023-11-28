Олимпийский чемпион рассказал о деградации фигуристов без мировых турниров

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Двукратный олимпийский чемпион в парах и тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о деградации россиян без мировых турниров, сообщает РБК.

По его словам, без международных соревнований спортсменам тяжело расти и развиваться, поскольку мотивация всегда возникает с конкуренцией. Он отметил, что пока турниры проводятся только внутри страны, но этого не хватает.

"Остается только ждать. Все хотят побеждать и зарабатывать призовые", – пояснил Траньков.

При этом он заметил, что если сравнивать уровень российских фигуристов до и после отстранения от международных соревнований, то сейчас он стал выше.

Ранее Владимир Путин указом постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным соревнованиям.

Проезд и проживание сделают бесплатным для иностранных участников Игр дружбы. РФ старается привлечь элитных спортсменов из всех федераций.



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