Ледовое шоу Ильи Авербуха проходит в столице в честь 130-летия ГУМа. Прямой эфир



Ледовое шоу Ильи Авербуха, созданное специально к 130-летию ГУМа, проходит на ГУМ-Катке.

На лед выйдут известные фигуристы Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Медведева, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин.

В 2023 году ГУМ празднует двойной юбилей – 130 лет со дня открытия здания Верхних торговых рядов архитектора Александра Померанцева и 70 лет со дня нового открытия Главного универсального магазина в 1953 году.

Верхние торговые ряды открылись 2 декабря 1893 года. В то время это был самый крупный пассаж Европы.

В 1917 году торговля была прекращена, товары реквизированы, в здании Верхних торговых рядов расположился Наркомпрод Александра Цюрупы.

В 1921 году Владимир Ленин начал восстанавливать дипломатические отношения с Западом, объявил о начале НЭПа и подписал "Положение о Государственном универсальном магазине (ГУМ)".

В 1930 году Иосиф Сталин закрыл ГУМ, в здании расположились министерства и ведомства. На первой линии разместился кабинет Лаврентия Берии. Сталин намеревался снести универмаг, но планы не осуществились.

При Никите Хрущеве, 24 декабря 1953 года, ГУМ был вновь открыт для публики.