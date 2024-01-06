Москвичам рассказали, где в столичном регионе можно покататься на лыжах и сноуборде

На склонах столичного региона зафиксирован ажиотаж среди любителей горнолыжного спорта. По их словам, от аномальных холодов их защищает экипировка.

Прокатиться на лыжах, сноубордах и тюбингах можно, например, на Воробьевых горах и горнолыжном комплексе "Кант", а в области – в парке "Яхрома" или горнолыжный курорт "Сорочаны". Минимальная стоимость проката экипировки – 690 рублей в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.