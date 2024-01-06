Жителям Москвы рассказали о погоде 6 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 6 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем столбики термометров в столице будут показывать от 15 до 17 градусов мороза, а в Подмосковье – от 14 до 19 градусов мороза.

Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 25 градусов, по области – до минус 28 градусов.

Гидрометцентр РФ продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильных морозов. Ранее он действовал до полуночи 6 января. Теперь предупреждение будет действовать до 12:00 7 января.

В ГУ МЧС России по Москве предупредили горожан об аномальных морозах, которые ожидаются в столице с 6 по 8 января. В ведомстве отметили, что среднесуточная температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в столичном регионе