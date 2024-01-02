Эксперты раскрыли опасность пассивного отдыха в новогодние каникулы

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Затянувшийся пассивный отдых может негативно сказаться как на физическом, так и на эмоциональном здоровье, рассказала Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Она пояснила, что в некоторых случаях праздный отдых даже необходим, но дозированно.

"Это может быть сон, просмотр телевизора и роликов, новостей и соцсетей в интернете, обычное лежание на диване. И именно такой отдых просто необходим и крайне полезен в случае, если он направлен на расслабление и восстановление сил организма. Например, после тяжелого рабочего дня или серьезной тренировки", – отметила эксперт.

Вредным же он становится тогда, когда чересчур затягивается: продолжая "ничегонеделание", уже отдохнувший, восполнивший ресурсы организм будто осознанно лишает себя возможности двигаться, действовать, задумываться, но главное – постепенно приучается в принципе этого не хотеть.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению И если в случае физической лени постепенно портится самочувствие и здоровье, то в результате лени душевной – настроение, характер и даже отношения с другими людьми. Ведь чем больше праздного отдыха, тем труднее потом возвращаться к обычным служебным и домашним делам, обязанностям и дисциплине.

Игонина подчеркнула, что конкретного срока для полезного ленивого отдыха нет – все зависит, прежде всего, от самочувствия человека, состояния его здоровья и того, насколько он нуждается в восстановлении. Главное – прислушиваться к организму и не затягивать. А лучшим отдыхом эксперт назвала перемену деятельности.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталья Мотева добавила, что при регулярных физических нагрузках человек будет чувствовать себя бодрее, чем просто пролежав все праздники.

"Наша задача – не только спать, сколько хочется, но и не ложиться слишком поздно, чтобы потом легче войти в рабочий график после праздников. Вкусно поесть – это тоже замечательно, но не стоит налегать на жирное и сладкое круглосуточно", – отметила специалист в разговоре с Москвой 24.



Наталья Мотева педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра При регулярных, пусть даже небольших физических нагрузках человек будет чувствовать себя намного бодрее, чем пролежав всю новогоднюю неделю на диване. И неважно, в пользу чего делается выбор: йоги, пилатеса, лыж или просто прогулок – главное, двигаться.

В свою очередь, для эмоционального состояния важно получать впечатления.

"Нужно общаться с родными и близкими, совершать совместные вылазки на природу. Играть в игры, в которых можно проявлять или скрывать свои эмоции. Делать что-то, что раньше не делали: пробовать необычные блюда, ходить другой дорогой, совершить перестановку, начать то, что обычно откладывали", – порекомендовала эксперт. Она добавила, что поменять можно не только обстановку вокруг, но и свое поведение. Например, договориться с семьей, что в определенный день все будут делать что-либо левой рукой.

Интеллектуальные же потребности стоит подпитать кино и сериалами, развивающими играми.



Наталья Мотева педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Можно вести дневник, записывать свои мысли и чувства, рисовать их. Нелишним будет поработать с информацией – разобрать рабочий стол на компьютере, удалить ненужные файлы, почистить память телефона. Также можно попробовать переключать неприятные мысли, освобождать и перезагружать мозг с помощью медитации, ароматерапии, дыхательной гимнастики.

Еще одна полезная идея – написать письмо самому себе в будущее, чтобы прочитать его через год, пять или даже десять лет, заключила психолог.

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