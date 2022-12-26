Врач назвала возможную причину отсутствия новогоднего настроения

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Праздничное время всегда сопровождается определенным стрессом, который связан с выработкой в большом количестве таких гормонов, как кортизол и адреналин, рассказала врач-эндокринолог Вероника Зайцева. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист пояснила, что у некоторых людей стресс вызывает загрузка на работе и желание все успеть к праздникам.

"Сначала адреналин и кортизол помогают человеку, добавляя энергии, но при избыточной выработке – наносят удар по центральной нервной системе, и уже к праздникам человек остается без сил, чувствует усталость, вялость, снижается интерес ко всему", – сказала она.

Также причиной отсутствия новогоднего настроения могут быть неприятные воспоминания о праздниках в прошлом или чувство одиночества, продолжила Зайцева.

"Отсутствие возможности подарить подарок по той или иной причине также может спровоцировать стресс, а также возможна неудовлетворенность итогами года. Человек способен собственными мыслями загнать себя в хроническое состояние стресса", – отметила эндокринолог.

Кроме того, отметила она, зимой повышается риск развития проблем с эндокринной системой, состояние которой напрямую зависит от иммунитета, а дефицит тех или иных витаминов проявляется ухудшением настроения.

"Необходимо обратить внимание на уровень магния в организме. Его нехватка может провоцировать плаксивость, бессонницу, апатию, грусть", – сказала врач.

Зайцева подчеркнула, что в преддверии праздников важно наладить режим сна, чтобы нормализовать выработку гормона мелатонина, который помогает образовывать гормон радости серотонин. Также за настроение отвечают эндорфин и дофамин, которые можно получить во время занятий спортом, подчеркнула эксперт.

Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, что для людей, которые привыкли рано ложиться спать, новогодняя ночь может стать испытанием. Чтобы легко его преодолеть, следует оставаться активными, больше двигаться, участвовать в веселых играх и мероприятиях.



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