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Психиатр развеял миф про новогоднюю депрессию у россиян
Фото: depositphotos/Syda_Productions
В новогодние праздники люди реже обращаются к психиатрам и психотерапевтам. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, заместитель директора Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России Роман Ахапкин.
Медицинская статистика не позволяет зафиксировать точное время начала депрессии, она лишь регистрирует момент обращения за помощью. По данным исследований, между проявлением ярко выраженных симптомов и походом к врачу может пройти от нескольких недель до нескольких лет. "Очень часто сам пациент не способен назвать определенную дату дебюта болезни", – сказал психиатр.
После новогодних каникул у некоторых граждан действительно возникает состояние угнетения, апатии, наблюдается ухудшение настроения и снижение работоспособности, говорит эксперт. "Причина зачастую кроется в интоксикации организма, напрямую связанной с похмельным синдромом. Его, к сожалению, часто можно встретить после больших празднований", – подчеркнул врач.
По его словам, это состояние временное и напрямую не имеет отношения к депрессии. К тому же его можно сознательно избежать, обратил внимание специалист.
Однако бывают ситуации, когда ощущение внутреннего дискомфорта и неблагополучия затягивается. Кроме того, на фоне нестабильного состояния не исключены сложности в отношениях с другими людьми. Это может стать поводом для обращения к психологу, а в будущем, возможно, и к психиатру, заключил Ахапкин.
Ранее психолог Татьяна Петухова перечислила симптомы, которые указывают на необходимость обращения к специалисту. Среди них она назвала тяжелые состояния с навязчивыми мыслями, нарушение сна и аппетита, ощущение стыда и панические атаки.
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