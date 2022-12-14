Психиатр развеял миф про новогоднюю депрессию у россиян

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В новогодние праздники люди реже обращаются к психиатрам и психотерапевтам. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, заместитель директора Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России Роман Ахапкин.





Роман Ахапкин доктор медицинских наук, заместитель директора Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России Рост депрессивных расстройств в новогодние праздники – это миф, городская легенда. Увеличение количества обращений к специалистам по поводу психических расстройств, в том числе депрессивных, в течение года приходится на весенние и осенние месяцы.

Медицинская статистика не позволяет зафиксировать точное время начала депрессии, она лишь регистрирует момент обращения за помощью. По данным исследований, между проявлением ярко выраженных симптомов и походом к врачу может пройти от нескольких недель до нескольких лет. "Очень часто сам пациент не способен назвать определенную дату дебюта болезни", – сказал психиатр.

После новогодних каникул у некоторых граждан действительно возникает состояние угнетения, апатии, наблюдается ухудшение настроения и снижение работоспособности, говорит эксперт. "Причина зачастую кроется в интоксикации организма, напрямую связанной с похмельным синдромом. Его, к сожалению, часто можно встретить после больших празднований", – подчеркнул врач.

По его словам, это состояние временное и напрямую не имеет отношения к депрессии. К тому же его можно сознательно избежать, обратил внимание специалист.

Однако бывают ситуации, когда ощущение внутреннего дискомфорта и неблагополучия затягивается. Кроме того, на фоне нестабильного состояния не исключены сложности в отношениях с другими людьми. Это может стать поводом для обращения к психологу, а в будущем, возможно, и к психиатру, заключил Ахапкин.

Ранее психолог Татьяна Петухова перечислила симптомы, которые указывают на необходимость обращения к специалисту. Среди них она назвала тяжелые состояния с навязчивыми мыслями, нарушение сна и аппетита, ощущение стыда и панические атаки.



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