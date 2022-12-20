Сомнолог рекомендовала слепить снеговика для сохранения активного настроя в Новый год

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Для людей, которые привыкли рано ложиться спать, новогодняя ночь может стать испытанием. Чтобы легко его преодолеть, следует оставаться активными, сообщает Life.ru со ссылкой на главу Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Татьяну Сурненкову.

Она рекомендовала больше общаться, двигаться, участвовать в веселых играх и мероприятиях. Также может помочь фейерверк или лепка снеговика, считает сомнолог.

"Поспите днем, если есть такая возможность. Пейте напитки с кофеином (кофе, чай, кола), но не позднее чем за восемь часов до запланированного времени отхода ко сну", – поделилась Сурненкова.

Любителям поспать она посоветовала не выключать общий свет и по возможности сидеть при хорошем освещении, так как он блокирует мелатонин – гормон сна. Для бодрого настроения подойдет музыка и воздух, поэтому периодически можно выходить подышать на балкон, считает врач.

Ранее психолог Илья Шабшин дал совет родителям, устраивать ли детям новогодний праздник в этом году.

Он заявил, что при принятии решения следует ориентироваться на собственное психологическое состояние. Так, если настроения нет, то детям нужно рассказать, почему в этом году праздника не будет.

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