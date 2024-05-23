Новости регионов: водитель погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пассажирский автобус врезался в дерево. Авария случилась у села Новый Мир. Водитель погиб на месте. Один пассажир получил травмы, его госпитализировали.

Между тем в Забайкалье объявлен режим ЧС. Уже несколько дней там пытаются потушить лесные пожары. Горит более 33 тысяч гектаров. Причиной ЧП могли стать поджоги и неосторожное обращение с огнем.

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