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13 мая, 07:45

Происшествия

Новости регионов: автобус с пассажирами застрял в селевом потоке в Сочи

Новости регионов: автобус с пассажирами застрял в селевом потоке в Сочи

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В Сочи пассажирский автобус застрял в грязи – селевой поток сошел на дорогу и перекрыл движение. Людей эвакуировали спасатели. Из-за проливных дождей возникли сложности и на дороге в Адлер, где образовался трехкилометровый затор.

Во Владивостоке фура вспыхнула на дороге. Большие клубы черного дыма были видны из разных районов города. На время тушения трассу на выезд из города пришлось перекрыть. Кабина большегруза сгорела полностью, прицеп пострадал частично.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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