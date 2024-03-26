Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 07:15

Происшествия

Грузовой автомобиль взорвался на трассе М-11 "Нева" ночью 26 марта

Грузовой автомобиль взорвался на трассе М-11 "Нева" ночью 26 марта

Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Спасшие людей при теракте в "Крокус Сити Холле" школьники рассказали о своем подвиге

Центр помощи начал принимать родственников жертв и пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

МЧС обновило список опознанных жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

США пытаются убедить всех, что киевского следа в теракте в "Крокусе" нет – Путин

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе спецназа при штурме "Крокус Сити Холла"

На 551-м километре трассы М-11 "Нева" в направлении Москвы у фуры лопнуло колесо. Из-за этого большегруз влетел в отбойник и взорвался.

К данной минуте движение на этом участке частично восстановлено, пока проезд возможен только по правой полосе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика