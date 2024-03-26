Грузовой автомобиль взорвался на трассе М-11 "Нева" ночью 26 марта

На 551-м километре трассы М-11 "Нева" в направлении Москвы у фуры лопнуло колесо. Из-за этого большегруз влетел в отбойник и взорвался.

К данной минуте движение на этом участке частично восстановлено, пока проезд возможен только по правой полосе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.