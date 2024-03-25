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25 марта, 17:36

Происшествия

Два ребенка пострадали в ДТП на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Два ребенка получили ранения после ДТП на севере Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.

Там уточнили, что авария произошла в районе дома 2А в Библиотечном проезде. По предварительной информации, легковой автомобиль марки Exeed столкнулся с грузовиком Hino с последующим наездом на другое авто марки Fiat.

В результате ДТП пострадали пассажиры первой машины – девочки 14 и 15 лет. Их уже госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.

"По факту ДТП проводится административное расследование", – добавили в ГИБДД.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что грузовик загорелся после ДТП на внешней стороне МКАД. Тогда водителей просили искать пути объезда. Об обстоятельствах аварии и возможных пострадавших информации не поступало.

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