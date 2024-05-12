Новости регионов: сильные ливни обрушились на Сочи

Сильные ливни обрушились на курорт в Сочи. Всю летнюю инфраструктуру пришлось закрыть. Также временно приостановили выход маломерных судов в акваторию.

Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали на два месяца. Такое решение принял Октябрьский районный суд. Защита уже заявила, что будет обжаловать арест.

Лед тронулся и на реке Печоре в Коми. Местные жители и туристы специально приходят на берег, чтобы полюбоваться на это.

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