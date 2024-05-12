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12 мая, 21:30

Общество

Новости регионов: сильные ливни обрушились на Сочи

Новости регионов: сильные ливни обрушились на Сочи

Шествие молодоженов стартовало на ВДНХ

Синоптики предупредили о возможных заморозках в ночь на 13 мая

Большое свадебное шествие начнется на ВДНХ в 14:00 12 мая

Самая массовая свадебная церемония пройдет на ВДНХ 12 мая

Всепогодные камеры зафиксировали обстановку в столице днем 12 мая

Городские камеры показали погодную обстановку в Москве

Медсестры рассказали о своей работе в московских больницах и поликлиниках

Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественную минеральную воду

Сильные ливни обрушились на курорт в Сочи. Всю летнюю инфраструктуру пришлось закрыть. Также временно приостановили выход маломерных судов в акваторию.

Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали на два месяца. Такое решение принял Октябрьский районный суд. Защита уже заявила, что будет обжаловать арест.

Лед тронулся и на реке Печоре в Коми. Местные жители и туристы специально приходят на берег, чтобы полюбоваться на это.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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