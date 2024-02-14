Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук"

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Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за минеральной водой "Джермук". В ведомстве приняли все меры по предотвращению причинения вреда здоровью граждан, сообщила пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день была приостановлена реализация около 2,5 миллиона бутылок партий воды, отметил Роспотребнадзор.

В ведомстве призвали россиян сообщать территориальным органам Роспотребнадзора о торговых точках и сайтах, где продают "Джермук" в стеклянной таре объемом 0,5 литра с датой производства 28 декабря 2023 года. Такая продукция не будет выпущена в оборот без получения подтверждения ее безопасности для людей.

13 февраля Роспотребнадзор потребовал приостановить продажу некоторых партий воды "Джермук" для проверки ее на безопасность. В ведомстве объяснили, что мероприятия связаны с поступившей информацией о получении ожогов пищевода жителем Владикавказа после употребления данной минеральной воды.

Позднее мужчина, получивший ожог пищевода жидкостью, находившейся в бутылке из-под минеральной воды, умер в больнице.

На фоне случившегося сотрудники МВД совместно с Роспотребнадзором организовали во Владикавказе рейды по торговым точкам с целью приостановки продажи воды "Джермук". По словам официального представителя министерства Ирины Волк, также был опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя.

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