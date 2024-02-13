Во Владикавказе начались рейды для приостановки продажи минералки "Джермук"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники МВД совместно с Роспотребнадзором организовали рейды по торговым точкам для приостановки продажи минеральной воды, после употребления которой во Владикавказе скончался мужчина. Об этом официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, из магазина была изъята и направлена на экспертизу вся партия минеральной воды.

"Также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя. В настоящее время ведомствами проводятся рейды по торговым точкам в целях приостановки реализации данной продукции до получения заключения экспертизы", – заявила Волк.

Ранее сообщалось, что мужчина, получивший ожог пищевода жидкостью, находившейся в бутылке из-под минеральной воды, умер в больнице. На этом фоне глава Северной Осетии Сергей Меняйло указал, что Роспотребнадзор и правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

В свою очередь, Роспотребнадзор призвал остановить продажу некоторых партий воды "Джермук" для проверки ее на безопасность.

Отравившиеся в столичном "Бистро-24" планируют судиться с владельцем кафе