СК завел дело после смерти владикавказца, выпившего уксус вместо минералки

Фото: телеграм-канал Mash

Следователи Республики Северная Осетия – Алания возбудили уголовное дело после смерти владикавказца, который случайно выпил уксус, оказавшийся в купленной бутылке минеральной воды. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в своем телеграм-канале.

"Следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", – указано в сообщении.

Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по республике доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

По данным следствия, 11 февраля житель Владикавказа выпил минеральную воду "Джермук", которую купил в одном из магазинов города, и почувствовал недомогание. Пострадавшего госпитализировали, однако, несмотря на своевременную медпомощь, он скончался.

Глава республики Сергей Меняйло уточнил, что у мужчины был ожог пищевода. Он принес свои соболезнования родным и близким скончавшегося и пожелал им сил, чтобы справиться с горем.

В свою очередь, Роспотребнадзор потребовал приостановить продажу некоторых партий воды "Джермук" для проверки ее на безопасность. Мера затронет отдельные партии, расфасованные в стеклянную тару объемом 0,5 литра, ввезенные в РФ с 28 декабря 2023 по 12 февраля этого года.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники ведомства совместно с Роспотребнадзором организовали во Владикавказе рейды по торговым точкам с целью приостановки продажи воды "Джермук". Она добавила, что также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя.

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