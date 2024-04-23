Персонал центра имени Филатова рассказал, как в больнице работает новый стандарт медпомощи

Больница имени Филатова является одним из флагманских центров, где все процессы протекают в соответствии с новым городским стандартом медицинской помощи. Так, заведующий отделением неотложной помощи Денис Романов рассказал, что пациентов распределяют по принципу "триаж": в зеленую зону попадают люди в стабильном состоянии, в желтую – те, кому может потребоваться госпитализация, а в красную – неотложные.

При этом пациентов перемещают только для проведения рентгена, КТ и МРТ. Все остальные исследования и простые манипуляции выполняются у больничной койки.

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