Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Модернизация инфраструктуры и современное оборудование позволяют внедрять клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям в столице. Об этом написал в своем личном блоге Сергей Собянин.

"По сути, это подробнейшие алгоритмы действий для каждого медицинского случая, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением полного комплекса необходимого лечения", – отметил градоначальник.

По словам мэра, внедрение клиентских путей в медицине можно сравнить с модернизацией государственных услуг, поскольку в обоих случаях радикально меняются правила работы с людьми.

"В случае с государственными услугами на выходе клиент быстро и удобно получает необходимый документ. Точно так же – следуя клиентскому пути – пациент должен получить максимально комфортное и эффективное лечение", – подчеркнул Собянин.

Самым масштабным проектом является новый стандарт экстренной помощи при травмах, обострении хронических заболеваний и прочих состояниях, требующих быстрого вмешательства специалистов.

Данный стандарт включает в себя:

единые медицинские алгоритмы, определяющие действия каждого медработника скоропомощной бригады; высокий профессионализм и умение работать в команде; оснащение современным оборудованием; современные стандарты организации медицинской помощи; передовые цифровые решения в виде безбумажной среды, онлайн-доступа к медицинской документации, цифровых помощниках врача и прочем; комфортную атмосферу и максимальное внимание к каждому пациенту.

Собянин отметил, что флагманские центры и приемные отделения оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим проводить диагностику и лечение без транспортировки в другие отделения больницы. Планировка приемных отделений и расположение соответствующих служб направлены на минимизацию времени от поступления пациента до начала оказания ему помощи.

Так, маршрутизация пациентов флагманских центром и приемных отделений организована по принципу "триаж", при котором потоки больных разделяют на три категории в зависимости от приоритетности оказания медпомощи:

"красная" – нельзя ждать ни минуты;

"желтая" – требуется срочная помощь;

"зеленая" – непосредственной угрозы для жизни нет.

Мэр Москвы рассказал, что на первом этапе новый стандарт был введен во флагманских центрах, четыре из них уже работают на полную мощность. На втором этапе планируется внедрение во все взрослые многопрофильные стационары. Кроме того, при активном участии экспертного сообщества был разработан новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, добавил Собянин. В его основе заключаются забота о сохранении женского здоровья, повышение качества и эффективности медицинской помощи.

"Новый стандарт включает все виды медицинской помощи женщинам – от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности, которые можно будет получить в структуре единого медицинского комплекса", – сообщил Собянин.

Главным элементом нового стандарта выступят Центры женского здоровья – современные клиники с широким спектром диагностических возможностей, в которых женщины смогут получать акушерско-гинекологическую помощь на протяжении всей жизни.

Первый такой центр заработал в ноябре 2023 года в составе ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой. Вместе с тем система подобных центром будет развиваться по всему городу.

По аналогии с клиентскими путями, уже показавшими свою эффективность в гематологии, нефрологии и онкологии, к 2028 году будут разработаны клиентские пути и по прочим основным профилям медпомощи.

Помимо этого, специалисты разрабатывают специальную программу создания детских специализированных центров лечения пульмонологических, гастроэнтерологических и ревматологических заболеваний, болезней желчного пузыря и печени. Эти центры будут работать в структуре крупных детских больниц.

"Для улучшения психологической помощи горожанам будут созданы Центры ментального здоровья. Первые два заработают уже в этом году", – добавил мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал, что врачи обновленных по новому стандарту поликлиник Москвы провели 45 миллионов приемов. Мэр напомнил, что благодаря модернизации поликлиник были полностью заменены инженерные коммуникации, установлены пандусы, обустроены зоны ожидания и комнаты отдыха.

До этого мэр Москвы сообщил, что власти столицы стремятся обеспечить москвичам лучшее здравоохранение, доступное для каждого. Собянин также обратил внимание, что за последние десять лет удалось заметно уменьшить время ожидания приема с 30 до 7 минут. Около 90% пациентов могут попасть к терапевту в день обращения.