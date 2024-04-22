Собянин: в обновленных поликлиниках врачи провели 45 млн приемов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Врачи обновленных по новому стандарту поликлиник Москвы провели 45 миллионов приемов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена отремонтировано больше 200 зданий. Они стали комфортнее как для пациентов, так и для врачей", – написал градоначальник.

Мэр напомнил, что благодаря модернизации поликлиник были полностью заменены инженерные коммуникации, установлены пандусы, обустроены зоны ожидания и комнаты отдыха.

По словам градоначальника, теперь запись к специалистам стала доступнее, а возможности диагностики и профилактики заболеваний были расширены. Собянин поделился, что в поликлиниках активно внедряются цифровые технологии и рассказал, что в модернизированных поликлиниках провели больше 3,5 миллиона лучевых исследований, в том числе рентгенографию, флюорографию, КТ и МРТ.

Второй этап программы планируется завершить до конца 2025-го, в него вошло еще около 140 поликлиник, подчеркнул мэр.

Ранее Собянин принял участие в торжественном открытии новой детской поликлиники на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное и поздравил жителей с появлением нового медицинского учреждения. По его словам, здесь есть все для комфортного обследования и лечения.

Объект начали строить в сентябре 2020-го и завершили в марте 2024 года. Здесь разместили головное здание детской городской поликлиники № 23, которое ранее находилось на улице Кошкина.

