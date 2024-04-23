Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Пациенты московских клиник смогут пройти все необходимые обследования в одном месте и узнать свой диагноз за минимальное время. О новых московских стандартах оказания медицинской помощи в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, для каждого медицинского случая разработан подробный алгоритм действий, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением полного комплекса необходимых процедур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.