23 апреля, 07:45Новости
Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве
Пациенты московских клиник смогут пройти все необходимые обследования в одном месте и узнать свой диагноз за минимальное время. О новых московских стандартах оказания медицинской помощи в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, для каждого медицинского случая разработан подробный алгоритм действий, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением полного комплекса необходимых процедур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.