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23 апреля, 07:45

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Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Собянин: в парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов

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Пациенты московских клиник смогут пройти все необходимые обследования в одном месте и узнать свой диагноз за минимальное время. О новых московских стандартах оказания медицинской помощи в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, для каждого медицинского случая разработан подробный алгоритм действий, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением полного комплекса необходимых процедур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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