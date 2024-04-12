Собянин утвердил проект реконструкции дорог на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 3 километров автодорог планируется реконструировать в районах Северное Медведково и Лосиноостровском на северо-востоке Москвы. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По его словам, работы пройдут на улице Малыгина на участке от Тайнинской до Челюскинской улиц, ️Осташковской улице на отрезке от проезда Шокальского до Широкой улицы, а также на Широкой улице между Тайнинской и Осташковской улицами.

"Везде установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки, пешеходные тротуары и наземные переходы, парковки для автомобилей", – подчеркнул мэр.

Также специалисты проведут реконструкцию отстойно-разворотной площадки наземного городского транспорта на Осташковской улице. Это позволит создать там въезды и выезды с Широкой улицы и проезда Шокальского.

В рамках проекта планируется реконструировать развязку на перекрестке Осташковской и Широкой улиц, а также мост через реку Яузу по Широкой улице. Специалисты продлят Шокальский проезд от Енисейской улицы до Проектируемого проезда № 5016 и сделают разворот на Широкой улице по направлению в сторону Осташковской.

"Все это улучшит транспортное обслуживание больше 200 тысяч человек, проживающих и работающих в Северном Медведкове и Лосиноостровском", – заключил Собянин.

Ранее градоначальник рассказывал, что на западе Москвы строят и обновляют более 3,5 километра дорог, включая путепровод. Новый автомобильный маршрут начинается от Шелепихинского моста и заканчивается улицей 1812 года и Третьим транспортным кольцом. Благодаря этому улучшится транспортная доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк.