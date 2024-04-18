"Мой район. Новости": связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году

Жителям столичного Дорогомилова станет удобнее выезжать на Третье транспортное кольцо (ТТК). В сентябре здесь откроют важную развязку. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Новая дорога пройдет вдоль набережной Москвы-реки и свяжет Большую Филевскую улицу с ТТК. Водители также по ней смогут выехать на проспект Багратиона в сторону Московской области.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".