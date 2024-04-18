Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 08:40

Программы

"Мой район. Новости": связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году

"Мой район. Новости": связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году

Собянин: за 10 лет отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Мэр Москвы: за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

Новости часа: Бочкарев покинул пост заммэра Москвы из-за перехода на другую работу

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Новости часа: лебедей начали возвращать в столичные парки после зимовки

Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успехов на новом месте

Жителям столичного Дорогомилова станет удобнее выезжать на Третье транспортное кольцо (ТТК). В сентябре здесь откроют важную развязку. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Новая дорога пройдет вдоль набережной Москвы-реки и свяжет Большую Филевскую улицу с ТТК. Водители также по ней смогут выехать на проспект Багратиона в сторону Московской области.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
мэр Москвыгородтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика