Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

В 2024 году в Москве завершатся основные работы по созданию парка "Яуза". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

В парке появятся пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный. Также приведут в порядок два участка общей площадью 30 гектаров – вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.