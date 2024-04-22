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22 апреля, 08:30

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Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

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В 2024 году в Москве завершатся основные работы по созданию парка "Яуза". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

В парке появятся пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный. Также приведут в порядок два участка общей площадью 30 гектаров – вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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