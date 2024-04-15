"Мой район. Новости": детскую поликлинику открыли в Восточном Бирюлеве

В Москве у жителей Восточного Бирюлева появилась новая детская поликлиника. Пятиэтажное здание стало в 1,5 раза больше прежнего.

Поликлинику строили с учетом требований нового московского стандарта. В частности, организовали отдельный вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний. А в кабинетах диагностики установили современные аппараты УЗИ и оборудование для исследования сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".