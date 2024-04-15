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Новости

15 апреля, 08:45

Город

"Мой район. Новости": детскую поликлинику открыли в Восточном Бирюлеве

"Мой район. Новости": детскую поликлинику открыли в Восточном Бирюлеве

Новая поликлиника в Бирюлеве Восточном будет принимать более 500 пациентов в день

"Мой район. Новости": новая детская поликлиника появилась в Восточном Бирюлеве

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Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

В Москве у жителей Восточного Бирюлева появилась новая детская поликлиника. Пятиэтажное здание стало в 1,5 раза больше прежнего.

Поликлинику строили с учетом требований нового московского стандарта. В частности, организовали отдельный вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний. А в кабинетах диагностики установили современные аппараты УЗИ и оборудование для исследования сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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