15 апреля, 08:45Город
"Мой район. Новости": детскую поликлинику открыли в Восточном Бирюлеве
В Москве у жителей Восточного Бирюлева появилась новая детская поликлиника. Пятиэтажное здание стало в 1,5 раза больше прежнего.
Поликлинику строили с учетом требований нового московского стандарта. В частности, организовали отдельный вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний. А в кабинетах диагностики установили современные аппараты УЗИ и оборудование для исследования сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.
Подробности – в программе "Мой район. Новости".