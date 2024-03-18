18 марта, 13:00Город
В СВАО отремонтируют 15 поликлиник по городской программе
Пятнадцать поликлиник отремонтируют на северо-востоке Москвы по городской программе, причем в 13 из них работа уже началась. Ремонт предстоит капитальный: в зданиях будут менять и усиливать технологические возможности, чтобы сети выдержали нагрузку оборудования нового поколения.
Кроме того, в зданиях ремонтники будут учитывать также и разделение на зоны по новому московскому стандарту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.