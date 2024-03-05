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05 марта, 10:30

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"Мой район. Новости": амбулаторный корпус Морозовской больницы отреставрируют

"Мой район. Новости": амбулаторный корпус Морозовской больницы отреставрируют

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В Морозовской больнице отреставрируют главный амбулаторный корпус. Здание построено в 1901 году, это объект культурного наследия регионального значения.

В больнице находятся лаборатория, аптека и административные помещения. После завершения работ там разместят учебные кафедры и научно-клинические подразделения.

Ежегодно в Морозовской больнице проходят лечение более 80 тысяч детей со всей России. Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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