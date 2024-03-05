05 марта, 10:30Город
"Мой район. Новости": амбулаторный корпус Морозовской больницы отреставрируют
В Морозовской больнице отреставрируют главный амбулаторный корпус. Здание построено в 1901 году, это объект культурного наследия регионального значения.
В больнице находятся лаборатория, аптека и административные помещения. После завершения работ там разместят учебные кафедры и научно-клинические подразделения.
Ежегодно в Морозовской больнице проходят лечение более 80 тысяч детей со всей России. Подробности – в программе "Мой район. Новости".