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29 февраля, 18:20

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"Мой район. Новости": капремонт в больнице имени Вересаева завершат в 2024 году

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В Дмитровском районе модернизируют больницу имени Вересаева. Капитальный ремонт идет в хирургическом корпусе № 10. Помимо профильного направления, там откроют еще отделения терапии, эндокринологиии, кардиологии и неврологии.

Все подразделения оборудуют передовой аппаратурой. В корпусе будут палаты, где пациенты смогут пройти курс послеоперационного лечения. Ожидается, что все работы завершаться в этом году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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