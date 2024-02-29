29 февраля, 18:20Город
"Мой район. Новости": капремонт в больнице имени Вересаева завершат в 2024 году
В Дмитровском районе модернизируют больницу имени Вересаева. Капитальный ремонт идет в хирургическом корпусе № 10. Помимо профильного направления, там откроют еще отделения терапии, эндокринологиии, кардиологии и неврологии.
Все подразделения оборудуют передовой аппаратурой. В корпусе будут палаты, где пациенты смогут пройти курс послеоперационного лечения. Ожидается, что все работы завершаться в этом году.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".