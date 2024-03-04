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Новости

04 марта, 13:45

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Собянин доложил Путину о реализации в Москве транспортных проектов мирового уровня

Собянин доложил Путину о реализации в Москве транспортных проектов мирового уровня

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства лекарств, электроники и автомобилей

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На рабочей встрече в Кремле Владимир Путин и Сергей Собянин обсудили социально-экономическую ситуацию в Москве. Мэр отметил, что город реализует проекты мирового уровня.

Благодаря строительству Большой кольцевой линии метро столичный регион получил дополнительный доход более триллиона рублей. Кроме того, успешно развиваются фармацевтика, электроника и автомобилестроение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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